Новые правила предоставления семейной ипотеки введут с 1 февраля

С 1 февраля в России вводятся ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью, а супруги в обязательном порядке должны выступать созаемщиками. Об этом в воскресенье, 28 декабря, рассказала член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
— Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. Супруги должны обязательно выступать созаемщиками, — отметила она.
Несмотря на это, у семей все еще есть право привлекать третьих лиц, если их дохода не хватает для ипотеки по программе.
Депутат добавила, что подобные меры помогут предотвратить злоупотребления — они сделают систему поддержки граждан более справедливой.
—Льготные кредиты стали использоваться для инвестиций, а не по своему прямому назначению — для улучшения жилищных условий россиян, — цитирует Стенякину РИА Новости.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась с просьбой распространить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей стране.