Новые правила предоставления семейной ипотеки введут с 1 февраля

С 1 февраля в России вводятся ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью, а супруги в обязательном порядке должны выступать созаемщиками. Об этом в воскресенье, 28 декабря, рассказала член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.