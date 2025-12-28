Ричмонд
Науменко проконтролировал зимнюю уборку Кургана

Глава Кургана Антон Науменко лично проверил ход работ по зимней уборке города. В ходе рабочего объезда он оценил содержание дорог, дворов и работу управляющих компаний. К некоторым управляющим компаниям у градоначальника возникли вопросы.

Мэр Кургана оценил работу коммунальщиков в ходе объезда.

«Проехали с коллегами сегодня с контролем по городу. Встретились на ряде дворов с руководителями УК, проговорили, что расчистку дворов и вывоз снега необходимо выполнять своевременно. К сожалению, не везде эти работы выполняются качественно. К ряду управляющих компаний остаются вопросы», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

В ходе объезда мэр поручил управляющим компаниям оперативно реагировать на обращения жителей в праздники. Также он дал указание административно-технической инспекции усилить контроль. Помимо этого, в рамках объезда проверялся ход работ по благоустройству набережной озера Черное и была отмечена установка новогодней елки в парке 4-го микрорайона.