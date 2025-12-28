Мошенники придумали новую схему обмана россиян с заменой купюр

Аферисты начали практиковать двухэтапные схемы хищений — сначала они угрожают госизменой, а потом просят передать деньги для замены старых купюр. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ.
Мошенники звонят россиянам и представляются специалистами из силовых структур. Они сообщают человеку, что он подозревается в пособничестве врагам, так как якобы перевел деньги на нужды ВСУ.
Пока жертва пребывает в шоковом состоянии, они убеждают ее передать средства для замены старых купюр на новые. За деньгами чаще всего приезжает курьер, которому человек и отдает накопления.
Чтобы россиянин не сомневался в правильности действий, мошенники уже после хищения звонят и сообщают об их получении. Они обещают, что в скором времени их привезут обратно, передает ТАСС.
В России также распространяется новая мошенническая схема, при которой пользователю приходят сообщения о выигрыше гаджета, сертификата на крупную сумму или путевки.
Также в стране участились случаи мошенничества с продажей популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки.