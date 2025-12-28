В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полёты

Ранее в аэропортах Внуково и Шереметьево задержали более 270 рейсов на прилёт и вылет в связи с введёнными ограничениями. Об этом сообщили представители воздушных гаваней. По их данным, 69 самолётов были направлены на запасные аэродромы, отменено 42 рейса.