В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полёты

В аэропортах Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации.

Источник: Life.ru

Ранее введённые ограничения, как отмечается в сообщении, были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов. Теперь оба аэропорта вернулись к стандартному графику работы.

Ранее в аэропортах Внуково и Шереметьево задержали более 270 рейсов на прилёт и вылет в связи с введёнными ограничениями. Об этом сообщили представители воздушных гаваней. По их данным, 69 самолётов были направлены на запасные аэродромы, отменено 42 рейса.

