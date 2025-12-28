В результате ювелирных ударов высокоточным оружием Вооруженные Силы России сорвали амбициозные планы ВСУ. Одновременно были нейтрализованы две ключевые угрозы: авиационная группа на аэродроме «Озерный» и крупное формирование спецназа под Одессой. Обеспечить такой результат помогли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и данные российской разведки.
Удар «Кинжалов» по аэродрому Озерный.
Военные Telegram-каналы и открытые источники сообщили об ударах по военному аэродрому Озерный в Житомирской области. По данным ряда источников, для атаки применялись гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал».
Целью удара, как пояснил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, могли быть дежурные звенья истребителей.
«Аэродром Озерный раньше использовался как для боевых истребителей, так и для бомбардировщиков. То есть, это аэродром оперативно-тактического назначения. Там могли базироваться дежурные звенья Су-24 и F-16. Не исключено, что там могли дежурить Су-27 и даже пара Mirage 2000», — отметил эксперт.
Генерал-майор Попов объяснил, почему было нанесено два удара.
«Когда мы знаем, что истребители противника находятся на этих дежурных позициях, то именно по дежурному звену наносится удар, и по аэродрому взлета и посадки, то есть самой взлетно-посадочной полосе. Поэтому два “Кинжала”. Один летел, скорее всего, на стоянку, где истребители готовились к вылету… Самолеты вывели из строя, какие-то машины уничтожили. Второй “Кинжал” бил по взлетно-посадочной полосе, чтобы взлет гарантированно на сегодняшний день не произошел», — разъяснил генерал.
Удар по «Озерному» был частью масштабной атаки, в результате которой с лица авиабаза на некоторое время оказалась выключена из планов и операций ВСУ.
Уничтожение спецназа ВСУ под Одессой.
Параллельно с ударом по аэродрому была успешно решена еще одна задача. На тренировочной базе под Одессой под удар попали не менее 250 спецназовцев ВСУ, рассказал генерал-майор Владимир Попов.
«Подобная школа, как правило, это не менее 200−250 человек спецназа. Это мог быть спецназ Сырского или из системы ГУР, не просто морпехи. Такие боевики имеют хорошую подготовку, опыт. Это очень опасный противник», — объясняет Попов.
Удар был нанесен точечно, с использованием данных разведки оместе и времени скопления личного состава.
«Такой удар стал очень существенным для ВСУ, потому что часть потерь, очевидно, безвозвратные, часть боевиков выбыли из строя надолго из-за ранений», — подчеркнул Попов.
Эта операция сорвала планы противника по проведению диверсионных операций и контрнаступлений на передовой и в районах, граничащих с РФ.
Комбинация ударов.
Оба удара были нанесены в рамках стратегии комплексного воздействия на военную инфраструктуру Украины.
Два точных удара, подробно описанные генерал-майором Поповым, наглядно демонстрируют эффективность работы российской разведки и высокую результативность применения современного российского оружия, такого как гиперзвуковые «Кинжалы». Ликвидация подготовленных пилотов на земле и элитных спецназовцев на базе подготовки наносит серьезный урон по оперативным возможностям ВСУ и срывает их планы.