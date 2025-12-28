Двойной удар: сотни диверсантов ВСУ накрыли в море и на суше за атаки на РФ

«Когда мы знаем, что истребители противника находятся на этих дежурных позициях, то именно по дежурному звену наносится удар, и по аэродрому взлета и посадки, то есть самой взлетно-посадочной полосе. Поэтому два “Кинжала”. Один летел, скорее всего, на стоянку, где истребители готовились к вылету… Самолеты вывели из строя, какие-то машины уничтожили. Второй “Кинжал” бил по взлетно-посадочной полосе, чтобы взлет гарантированно на сегодняшний день не произошел», — разъяснил генерал.