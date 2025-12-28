Ричмонд
Футболист Макс Эбонг ушел из «Астаны»

26-летний Макс Эбонг покинул столичный футбольный клуб, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы «Астаны» футболист перешел в софийскому ЦСКА. В турнирной таблице ЦСКА после 19 матчей занимает пятое место.

Макс Эбонг подписал контракт с болгарским клубом сроком на три года.

Макс Эбонг выступал за «Астану» с 2020 года. В рамках КПЛ полузащитник:

провел 125 матчей; забил 10 мячей;отдал 21 результативную передачу.

«Желаем Максу Эбонгу много успехов в красной форме!», — сказано в заявлении пресс-службы болгарского клуба.

27 декабря в Эр-Рияде португальская звезда футбола Криштиану Роналду встретился с легендой бокса Геннадием Головкиным.