Футболист Макс Эбонг ушел из «Астаны»

По данным пресс-службы «Астаны» футболист перешел в софийскому ЦСКА. В турнирной таблице ЦСКА после 19 матчей занимает пятое место.
Макс Эбонг подписал контракт с болгарским клубом сроком на три года.
Макс Эбонг выступал за «Астану» с 2020 года. В рамках КПЛ полузащитник:
провел 125 матчей; забил 10 мячей;отдал 21 результативную передачу.
«Желаем Максу Эбонгу много успехов в красной форме!», — сказано в заявлении пресс-службы болгарского клуба.
