Россиянам напомнили об изменениях в работе с УК: что известно

Депутат Аксененко: жильцы смогут контролировать работу УК с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года для УК вводится единая форма публичной отчетности в ГИС ЖКХ. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, отметив, что это позволит жильцам и надзорным органам эффективнее контролировать работу компаний.

По словам парламентария, новые правила дадут возможность и жителям, и контролирующим органам легко отслеживать работу УК, даже без специальной подготовки.

«Убежден, для того чтобы требовать с людей полную и своевременную оплату ЖКУ, надо обеспечить достойное качество предоставления услуг», — считает Аксененко.

До этого времени отчетность также велась, но единого стандарта не существовало. Тогда каждая управляющая компания представляла данные в произвольном виде.

При этом депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что при плохой уборке снега россиянам следует обращаться в три инстанции.