Россиянам напомнили об изменениях в работе с УК: что известно

С 1 января 2026 года для УК вводится единая форма публичной отчетности в ГИС ЖКХ. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, отметив, что это позволит жильцам и надзорным органам эффективнее контролировать работу компаний.