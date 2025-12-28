В Иркутске в усиленном режими ведут очистку дорог от колейности

В предновогодние выходные в Иркутске полным ходом развернулась усиленная уборка улиц от снега. Как сообщил мэр города Руслан Болотов, работы ведутся силами МУП «Иркутскавтодор» во всех районах города, преимущественно в ночное время, когда движение и парковка автомобилей минимальны.
— Да, на многих улицах сегодня есть колея, накаты после снегопада. Грейдирование — процесс не быстрый. По графику службы сначала чистят магистральные дороги, затем улицы второй и третьей категории. Поручил усилить работу в праздничные дни, — поделился Руслан Болотов.
По словам городских властей, дневная уборка центральных улиц затруднена из-за плотного трафика и парковок, так как жители активно приезжают за покупками. Горожанам напоминают о необходимости не оставлять автомобили вдоль дорог в ночное время, так как это существенно затрудняет проведение снегоприёмных работ.