В Иркутске в усиленном режими ведут очистку дорог от колейности

— Да, на многих улицах сегодня есть колея, накаты после снегопада. Грейдирование — процесс не быстрый. По графику службы сначала чистят магистральные дороги, затем улицы второй и третьей категории. Поручил усилить работу в праздничные дни, — поделился Руслан Болотов.