Новый год в другом жилье: когда Долина освободит квартиру

История с квартирой в Хамовниках, ставшей едва ли не более знаменитой, чем ее бывшая владелица Лариса Долина, подходит к своему завершению. Осталось только выехать артистке и отпраздновать новоселье Полине Лурье. Когда это произойдет, aif.ru рассказали эксперты.
Долина попросила срок до 5 января.
После оглашения решения Мосгорсуда о выселении Должной ее адвокат Мария Пухова заявила, что артистка добровольно освободит квартиру до 5 января. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, в свою очередь, отметила, что ее доверительница передала просьбу освободить квартиру до 30 декабря. При этом Свириденко подчеркнула, что есть сомнения в том, что к 5 января квартира будет освобождена.
Выезд под покровом ночи.
По мнению юриста Ивана Соловьева, Долина постарается организовать свой переезд максимально скрытно, чтобы избежать внимания общественности.
«Все вещи упакуют, подгонят к самому подъезду несколько микроавтобусов и все это вывезут потихонечку Никто не поймёт вообще, что Долина выехала из квартиры. Может, ночью это сделают, чтоб не позориться», — поделился мнением юрист.
Приставы придут на помощь.
Если Долина не выполнит предписания суда, то на помощь Лурье придет закон и приставы, которые проследят за его исполнением, заявил aif.ru юрист Александр Хаминский.
«Судебный акт вынесен Мосгорсудом. Это апелляционная инстанция, которая по указанию Верховного Суда рассматривала дело по правилам первой инстанции. Но так как это Мосгорсуд и апелляция, то апелляционное определение вступает в силу немедленно по его вынесению и, соответственно, должно исполняться также сразу. Это говорит о том, что если должник в добровольном порядке исполняет решение, в данном случае о выселении, он должен в день, когда это решение уже оформлено на бумаге и вручено ему самому либо его представителю, собрать вещи и покинуть эту квартиру», — объяснил эксперт.
Если Долина не освободит квартиру добровольно, то последует принудительное выселение. Для этого, как объяснил Хаминский, Лурье нужно будет получить в суде исполнительный лист и передать его в территориальный отдел службы судебных приставов.
«Приставы на основании исполнительного листа возбуждают исполнительное производство, копия направляется направляется должнику. В копии постановления указано, какой срок дается на так называемое второе добровольное исполнение. То есть уже в рамках исполнительного производства также могут предложить добровольное исполнение. Обычно дается пять календарных дней, независимо от того, выходные это праздничные или будни», — отметил юрист.
В случае, если и в этот срок Долина не покинет чужую квартиру, то решение суда будет исполнено принудительно.
«С этого момента приставы могут вместе с физической и техподдержкой прийти, демонтировать дверь и осуществить принудительное выселение», — добавил собеседник издания.
Как срок выселения могут затянуть?
Несмотря на решение суда, Долина может еще до полумесяца жить в квартире в Хамовниках и встретить там Новый год. В беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский обратил внимание на то, что даже если владелица недвижимости Полина Лурье обратится к приставам, то артистку не успеют принудительно выселить до праздников.
«Суд вынес постановление 25 декабря, сам документ Лурье могла получить в этот же день или на следующий. Получив определение, Долина в добровольном порядке должна исполнить решение суда. Если не исполняет, то Лурье идет в суд, пишет заявление на выдачу исполнительного лица, получает его и относит в службу судебных приставов, там его регистрируют, и приставы выносят постановление о возбуждении исполнительного производства. Технически, с учетом подачи заявления на исполнительный лист, его изготовления, последующей передачи в службу судебных приставов и регистрации проходит 2−3 дня. Потом исполнительный лист распределяется конкретному приставу. Затем его должны передать Долиной. По срокам уже наступит Новый год. И несмотря на то, что дается пять календарных дней, скорее всего, в случае отказа Долиной добровольно выехать, до окончания новогодних каникул исполнительное производство просто не успеют возбудить», — объяснил эксперт.
При этом юрист считает, что Долина, скорее всего, сама выедет из квартиры после новогодних праздников.
«Долина 26 числа могла сказать: “Ребята, я пошла собирать вещи. Соберу, уеду, адвокат вам позвонит. Подъедете, подпишете акт передачи квартиры”.И спокойно будет собирать вещи, отметит Новый год, и, допустим, к 10 января выедет из квартиры», -поделился предположением Хаминский.
Те самые два главных предмета, которые Долина заберет с собой.
В одном из заявлений СМИ адвокат Свириденко рассказала, что Долина еще во время обсуждения сделки по продаже квартиры в Хамовниках предложила оставить всю обстановку, но позже предупредила, что заберет пианино и стул к нему.
Ценность этих двух предметов в комментарии aif.ru прокомментировал пианист Лука Сафронов, изучив фото музыкального инструмента.
«Я думаю, что это уже дело принципа, в который она верит. Ни пианино, ни стул не представляют никакой ценности. Памяти тоже не представляют. Это бездушная электронная машина, как компьютер, синтезатор. У него небольшой срок службы: через два-три года его можно будет выбрасывать. Это не тот классический рояль, который может сотни лет служить своим владельцам, семьям, переходить по наследству. Это недорогая машина для извлечения похожего звука, нажимая на некие кнопки, похожие на клавиши только визуально. Физически это имеет огромную разницу. Стул, соответственно, тоже. Какую-то историческую ценность, этот комплект не представляет», — объяснил собеседник издания.
История квартиры раздора.
В 2024 году Полина Лурье приобрела за 112 миллионов квартиру в Хамовниках у Ларисы Долиной. Квартира стояла на продаже некоторое время, ее осматривали другие покупатели. В результате сделка была совершена с Лурье.
Однако покупатель не смогла въехать в приобретенное жилье. Долина заявила о том, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать жилье и отдать им вырученные деньги, а также личные сбережения. на этом основании артистка обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной.
Хамовнический районный суд и две последующие инстанции встали на сторону Долиной, оставив Лурье не только без жилья, но и без денег. Ей порекомендовали обратиться к мошенникам, которым артистка передала вырученные средства, и потребовать их вернуть.
Позже во время телевизионного обращения Долина пообещал вернуть Лурье деньги, уточнив, что это будет тяжело и не указав сроки.
16 декабря Верховный суд принял решение аннулировать постановления нижестоящих инстанций и вернуть недвижимость Лурье. 25 декабря Мосгорсуд вынес постановление о выселении Долиной из квартиры.