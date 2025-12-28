Профессор Зуев рассказал, когда может быть вредно ношение медицинской маски

Защитные маски необходимо носить на фоне вспышки гонконгского гриппа при каждом посещении людного места. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев в беседе с aif.ru оценил, насколько безопасно носить маски.
Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила вернуть обязательное ношение масок на фоне вспышки гонконгского гриппа. Она подчеркнула, что эта мера эффективно сработала еще во время пандемии коронавируса.
«Защитные маски необходимо носить во время вспышек гриппа при каждом выходе на улицу. Сейчас они продаются в любой аптеке. Есть ли вред при длительном ношении? Нет смысла носить маску долго. Вы же не ходите по улице непрерывно по пять часов. Человек выходит из дома в магазин или едет в транспорте на работу. Это не займет много времени», — отметил врач.
Зуев добавил, что нет смысла носить маску в безлюдных местах, например, при возвращении домой, если там никто не более или никого нет.
«Вы проехали в маске в транспорте, пришли на работу, а там, наверняка, все люди здоровы, потому что больные — или сидят дома, или находятся в больнице. Но долго, конечно, носить маску не стоит», — подчеркнул специалист.
Большинство врачей сходятся во мнении, что маску следует менять каждые 2−3 часа или раньше, если она стала мокрой.
