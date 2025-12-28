Профессор Зуев рассказал, когда может быть вредно ношение медицинской маски

«Защитные маски необходимо носить во время вспышек гриппа при каждом выходе на улицу. Сейчас они продаются в любой аптеке. Есть ли вред при длительном ношении? Нет смысла носить маску долго. Вы же не ходите по улице непрерывно по пять часов. Человек выходит из дома в магазин или едет в транспорте на работу. Это не займет много времени», — отметил врач.