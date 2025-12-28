Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная группировка войск уничтожила 10 наземных роботов ВСУ за сутки

Российские военные уничтожили за сутки на краматорском, константиновском и северском направлениях 10 наземных робототехнический комплексов.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения беспилотных систем Южной группировки войск за сутки нанесли значительный урон силам ВСУ на краматорском, константиновском и северском направлениях. В ходе боевой работы были уничтожены наземные робототехнические комплексы и элементы инфраструктуры противника.

По данным пресс-центра группировки, удары пришлись по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами и средствам связи. Также были выведены из строя антенны, обеспечивавшие управление и координацию действий украинских подразделений.

Кроме того, в результате применения беспилотных систем были ликвидированы блиндажи ВСУ и сбиты вражеские беспилотники. Эти действия существенно снизили возможности противника по ведению разведки и управлению силами на указанных направлениях.

Ранее были опубликованы кадры нанесения ракетного удара по пункту временной дислокации боевиков ВСУ в высотной застройке Мирнограда.