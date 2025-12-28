В Госдуме хотят смягчить требования к УДО для матерей

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают разрешить условно досрочное освобождение женщинам, которые отбыли не менее четверти срока за преступления небольшой тяжести, если они беременны или воспитывают ребенка младше 14 лет.
Соответствующий законопроект 28 декабря был направлен в правительство РФ. Документ находится в распоряжении РИА Новости. Сейчас российское законодательство допускает применение УДО только к беременным женщинам и матерям детей в возрасте до четырех лет.
В пояснительной записке говорится, что предлагается изменить часть 3.1 статьи 79 Уголовного кодекса РФ, расширив возможность УДО для беременных женщин и женщин с детьми до 14 лет, если наказание назначено за преступление небольшой тяжести, и если осужденная фактически отбыла не менее одной четвертой срока.
«Ошибиться может кто угодно. Но каждый человек, если он не опасен для окружающих, заслуживает второго шанса. Тем более женщины-матери. УДО женщинам, осужденным за преступления небольшой тяжести, необходимо прежде всего для защиты интересов детей, которые не должны расти без своих матерей. Дети ни в чем не виноваты», — отметил он.
Парламентарий также напомнил, что действующее законодательство предусматривает УДО исключительно для беременных женщин и матерей детей младше четырех лет.
