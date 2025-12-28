С 1 января у жильцов появится право контролировать работу управляющих компаний

«С 1 января 2026 года управляющие компании будут обязаны ежегодно заполнять отчёт по единому образцу и размещать его в ГИС ЖКХ. Ранее отчёты тоже существовали, но единого формата для них не было, а потому каждая УК отдавала сведения в удобном исключительно для них формате. Это не позволяло объективно сравнивать эффективность работы компаний и анализировать финансовые потоки. Теперь Минстрой РФ утвердил единый стандарт отчёта», — приводит слова депутата РИА «Новости».
Как пояснил парламентарий, отчёт будет включать детальную информацию: о проведённых и текущих работах по ремонту общего имущества многоквартирного дома, стоимости материалов и услуг, финансовых результатах (остатках или перерасходе), а также о стоимости услуг самой управляющей компании. Отдельным пунктом в документе будут отражены долги собственников и нанимателей.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину предложение о введении налогового вычета с расходов на аренду жилья для социально уязвимых категорий граждан. Многие арендаторы, особенно студенты из других городов и семьи с детьми, вынуждены тратить на съём жилья половину своего дохода, после оплаты аренды и коммуналки у них почти не остаётся средств даже на еду. Парламентарии предложили возвращать часть уплаченного НДФЛ для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодетных семей и студентов, но не более 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.
