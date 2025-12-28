Ричмонд
Синоптик Ильин: Москву ждет морозная новогодняя ночь

Какая погода ожидается в новогоднюю ночь в столице и смогут ли москвичи выйти на прогулку в главную ночь года, рассказал синоптик Ильин.

Источник: ru.freepik.com

В Москве и области в последние декабря температура воздуха начнет снижаться, рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт объяснил, что понижение температуры начнется с воскресенья, 28 декабря, когда в столице термометры покажут до — 4 градусов.

«В среду, 31 декабря, ожидается до −10 градусов. В новогоднюю ночь температура может опуститься до — 15 градусов, а днем, 1 января, будет до — 13 градусов», — рассказал синоптик.

По словам Ильина, до Нового года в столице и области прогнозируются небольшие снегопады, а уже 1 января осадки не ожидаются.