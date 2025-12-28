Ключевой город Донбасса может перейти под контроль российских войск в ближайшие недели.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил, что ВС России могут освободить город Константиновка в Донецкой области до конца этой зимы.
Прогноз основан на успешном продвижении российских войск и данных о зачистке значительной части городской застройки.
Успешное наступление и масштабы освобождения.
«Константиновка — один из городов Краматорско-Славянской агломерации. Насколько известно, бои там идут успешно. По некоторым данным, от ВСУ зачищено от 50 до 70% заний», — сказал Дандыкин.
Эксперт подчеркнул стратегическую важность и размеры населенного пункта, который является серьезным узлом обороны противника.
«Надо понимать, что Константиновка — не маленький город, он гораздо больше, чем, например, Северск. По размеру примерно как Красноармейск», — пояснил он.
Несмотря на возможные попытки украинской армии удержать позиции, в том числе за счет переброски резервов, ситуация, по оценке специалиста, складывается в пользу российских военных.
«Я думаю, что украинские военные еще попытаются там удержаться. Перебросят туда кого-нибудь, например, наемников. Но ситуация складывается в нашу пользу», — отметил Дандыкин.
«Тактика Гитлера»: ВСУ создают «города-крепости».
Комментируя методы обороны украинской стороны, Василий Дандыкин провел историческую параллель. По его словам, украинские военные в Константиновке Донецкой области применяют любимую тактику Адольфа Гитлера.
«Здесь ВСУ используют тактику Гитлера, строя города-крепости, крепости-фестунги. Таким же образом они действовали в Артемовске», — заявил военный эксперт.
Он добавил, что, вероятно, скоро противник начнет оттягивать войска к более крупным узлам — Краматорску и Славянску.
Эксперт противопоставил это российской тактике, которая, по его словам, нацелена на минимизацию потерь и сохранение инфраструктуры: «Российские военные чаще используют другую тактику — охватывают противника, окружают в котел и дальше методично ликвидируют».
Тактика «выжженной земли».
Дандыкин также указал на главную трагическую особенность тактики обороны, избранной ВСУ. Она ведет к тотальному разрушению населенных пунктов, что создаст огромные проблемы в будущем.
«Тактика ВСУ, к сожалению, сильно уничтожает города. Даже если они отходят, они стараются уничтожить населенный пункт. Это тактика выжженной земли. Поэтому после конфликта у России будет много работы по восстановлению уничтоженных земель», — резюмировал специалист.
Точная работа артиллерии и дронов: уничтожены пункты дислокации.
Прогресс в наступлении обеспечивается, в том числе, эффективной работой разведки и высокоточных ударов. Напомним, ранее дроны уничтожили два пункта дислокации украинских военных в частном секторе Константиновки.
Василий Дандыкин предположил, что такие удары могут быть нацелены на критически важные объекты инфраструктуры противника.
По его словам, это рутинная, но виртуозная работа расчетов.
«Ударами дронов могли поразить командные пункты противника или склады боеприпасов. Это рутинная работа дроноводов. Пункты дислокации противника выявляются разведкой, а позже методично уничтожаются», — сказал он.
«Ланцет» и «Князь Вандал»: чем воюет российская армия.
Эксперт также назвал самые эффективные на сегодняшний день российские беспилотники, играющие ключевую роль на поле боя.
«Сейчас особенно эффективен беспилотник “Ланцет” и FPV-дрон “Князь Вандал Новгородский”», — отметил Дандыкин.
Он напомнил, что масштабы применения БПЛА выведены на принципиально новый уровень: «Не стоит забывать, что у нас теперь есть и войска беспилотных систем, массово готовятся операторы дронов. Поэтому это такая рутинная работа, все у противника уничтожается».
Город будет освобожден.
Дандыкин повторил свой ключевой прогноз, который дает ясное понимание возможных сроков изменения линии фронта на этом направлении.
«Константиновка до конца зимы, думаю, будет освобождена. Сейчас главный вопрос — что ВСУ готовы там потерять», — заключил военный эксперт.
Таким образом, битва за Константиновку вступила в решающую фазу. Успехи российских войск, поддержанные точными ударами с воздуха и эффективной тактикой, позволяют экспертам с уверенностью говорить о скором освобождении этого крупного города Донецкой области, что станет важным шагом на пути к полному контролю над всей агломерацией.