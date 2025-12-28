Украинские бойцы раздавали бывшим заключенным, призванным в Вооруженные силы Украины (ВСУ), неизвестные таблетки. Об этом в воскресенье, 28 декабря, рассказал пленный Роман Дубовик.
Он поделился, что отбывал пятилетний срок в тюрьме за кражу. Через некоторое время Дубовик подписал контракт с украинской армией.
— Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные, — отметил он.
По словам сослуживцев пленного, при приеме этих препаратов происходит полное «подавление личности», передает РИА Новости.
До этого российский военнослужащий с позывным «Пианист» сообщил, что ВСУ заставляли их раздеваться до трусов после построения. Солдат начинали бить битой, набитой песком.
Украинские военные также пытались прикрываться церквями в Курской области. На опубликованных кадрах можно увидеть позицию ВСУ, обустроенную около церкви Преображения Господня под Суджей.
Российские бойцы, участвовавшие в операции «Поток» по освобождению Суджи, теряли сознание в газовой трубе, пробираясь в тыл противника из-за критической нехватки кислорода.