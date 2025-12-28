Психолог Хорс объяснил, почему детям нужно верить в Деда Мороза

«Когда человек верит в своё субъективное чудо, например, что ему могут подарить велосипед, то он, допуская этот вариант, при этом может приложить определенные усилия для реализации мечты. Это отчасти напоминает самосбывающийся прогноз, когда человеку что-то нагадали, и он потом начинает подстраивать свою жизнь под этот сценарий. В ситуации с ребенком родители говорят ему: Дед Мороз хочет подарить подарок, но надо потрудиться, хорошо себя вести, хорошо учиться, помогать дома. То есть, без фанатичной веры, как сейчас принято у многих блогерш, которые говорят об обильной Вселенной, но такая золотая серединка: на чудо надейся, а сам не плошай. Вот это самая такая эффективная, здоровая позиция. Ребенок, вырастая с такими установками, сам трудится ради своих там целей, задач, желаний и при этом допускает, что оно вот как-то само это тоже произойдёт», — отметил Хорс.