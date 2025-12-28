Россиянам напомнили о самой короткой неделе уходящего года

Рабочая неделя с 29 по 30 декабря 2025 года станет самой короткой, после чего россиян ждут 12 дней новогодних каникул.
С 29 по 30 декабря в России пройдёт самая короткая рабочая неделя года. Фото: Telegram-канал Правительства России.
Новогодний отдых в 2026 году продлится с 31 декабря по 11 января включительно, то есть 12 дней. Первым рабочим днем станет 12 января. При этом схема не повлияет на зарплату: сотрудники получат ежемесячный оклад полном объеме.
До этого депутат ГД Ярослав Нилов отмечал, что сокращенного рабочего дня 30 декабря в уходящем году не будет.
Ранее парламентарий выступил с инициативой законодательно закрепить 31 декабря как нерабочий день.
При этом депутат Светлана Бессараб сообщила, что в наступающем году в России не ожидается введения шестидневных рабочих недель, однако в 2027 году положение может измениться.
Кроме этого, в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал график выходных дней на 2026 год. Переносы дней с 3 и 4 января позволили создать 12-дневные новогодние каникулы — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.