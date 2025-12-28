Овечкин прервал безголевую серию в Национальной хоккейной лиге

По информации клуба, 40-летний форвард в третьем периоде сравнял счёт (3:3). В начале встречи он сделал голевую передачу белорусу Алексею Протасу, также прервав серию без результативных действий, насчитывавшую пять матчей. Всего число голов Овечкина с учётом плей-офф достигло 989.
Ранее Овечкин провёл мощный силовой приём в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», сбив с ног защитника Карсона Суси. После этого он получил малый штраф за толчок клюшкой другого игрока. Игра завершилась поражением «Вашингтона» 3:7. В текущем сезоне капитан команды набрал 31 результативный балл после 37 матчей.
