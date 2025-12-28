Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин прервал безголевую серию в Национальной хоккейной лиге

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин забил шайбу в гостевом матче с «Нью-Джерси», прервав серию игр без голов. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

По информации клуба, 40-летний форвард в третьем периоде сравнял счёт (3:3). В начале встречи он сделал голевую передачу белорусу Алексею Протасу, также прервав серию без результативных действий, насчитывавшую пять матчей. Всего число голов Овечкина с учётом плей-офф достигло 989.

Ранее Овечкин провёл мощный силовой приём в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», сбив с ног защитника Карсона Суси. После этого он получил малый штраф за толчок клюшкой другого игрока. Игра завершилась поражением «Вашингтона» 3:7. В текущем сезоне капитан команды набрал 31 результативный балл после 37 матчей.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.