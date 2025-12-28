На Запорожской АЭС рассказали об угрозах Киева в адрес персонала станции

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) постоянно получают угрозы в свой адрес со стороны киевского режима, сообщил директор предприятия Юрий Черничук.
По его словам, украинская сторона пытается оказать на персонал объекта моральное давление.
«Угрожают поквитаться, когда, по мнению Вооружённых сил Украины, они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыпятся», — сказал директор ЗАЭС, которого цитирует РИА Новости.
Черничук уточнил, что со временем, несмотря на регулярное психологическое давление со стороны Киева, сотрудники станции стали воспринимать эти угрозы более спокойно.
Напомним, ранее Юрий Черничук отметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ при наихудшем стечении обстоятельств могут привести к последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской атомной электростанции или на японской АЭС «Фукусима». Глава Запорожской станции уточнил, что на объекте эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
22 декабря украинские формирования нанесли удары по городу Энергодару, в котором находится ЗАЭС. Целью атаки стала подстанция «Луч», которая является ключевым элементом системы жизнеобеспечения населённого пункта.