В России предложили наказывать за оскорбления в адрес педагогов: подробности

Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил установить административную ответственность за оскорбление учителей.
«Наша партия предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель — не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации», — сказал Миронов.
Он указал, что закон защищает от оскорблений представителей власти, но не распространяется на учителей. Это, по словам парламентария, является несправедливым упущением.
Как отметил политик, подобная ситуация — одна из причин, по которой педагоги покидают школы.
В последнее время в соцсетях активно обсуждают ситуацию с молодой учительницей английского языка из Санкт-Петербурга. Ее обвинили в совращении 12-летних учеников. Сейчас она продолжает находиться в СИЗО.
Накануне она заявила, что один из учеников в течение нескольких месяцев приставал к ней, оказывал знаки внимания и щипал за ягодицы. Позднее глава СК Александр Бастрыкин поручил освободить из СИЗО обвиняемую в совращении детей учительницу.