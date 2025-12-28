Масочный режим: врачи назвали главную опасность гонконгского супергриппа

«Естественно, носить медицинские маски на фоне распространения гриппа очень важно. Это необходимо делать всем, кто выходит на улицу. Дома, конечно, делать это необязательно, если никто в семье не болеет — заразить некому. Грипп передается, как правило, от человека к человеку. Однако очень важно помнить, что переносчиком может быть не только больной человек, но и здоровый. То есть человек не болен, но вирус гриппа у него в организме присутствует. Хотя такое встречается довольно редко», — пояснил врач.