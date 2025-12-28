Масочный режим: врачи назвали главную опасность гонконгского супергриппа

Вспышка гонконгского супергриппа — штамм вируса гриппа А (H3N2) — заставила задуматься о возвращении к масочному режиму. Соответствующую меру предложили зампред комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина и вирусолог Виктор Зуев.
Чем опасен гонконгский грипп, что делать при первых симптомах и поможет ли маска — в материале aif.ru.
Жар по 40 градусов, боль в глазах и кровь из носа.
В декабре 2025 года в России фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, преобладающим штаммом стал гонконгский грипп. Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с aif.ru отметила, что этот вид гриппа намного опаснее обычного.
«Гонконгский грипп очень похож на обычный, но есть отличия. Во-первых, он характеризуется более тяжелым течением заболевания и более быстрым нарастанием симптомов. Болезнь развивается очень быстро и часто приводит к тяжелым осложнениям. Во-вторых, этот вирус настолько быстро меняется, что один и тот же человек может повторно переболеть этим гриппом в течение одного сезона», — отметила врач.
Среди симптомов гонконгского гриппа: резкое повышение температуры, лихорадка, сильная слабость.
«Температура резко может повыситься до 39 или 40 градусов. Также быстро начинается лихорадка, которая сопровождается слабостью, головной болью и болью в мышцах. Человек при таком состоянии не способен вообще ничего делать. Еще часто появляется першение в горле и сухой кашель. Может пойти кровь из носа», — отметила врач.
Гонконгский грипп чреват серьезными осложнениями.
Особенность этого гриппа, по словам Чернышовой, также заключается в том, что у переболевших чаще фиксируют различные осложнения.
Так, жительница Челябинска ранее рассказала, что потеряла слух на одно ухо после того, как переболела гонконгским гриппом. Она таже отметила, что во время болезни у нее были высокая температура, боль в глазах, шла кровь из носа и постоянно бросало в пот.
«Быстрое развитие воспалительного процесса может привести к тяжелым осложнениям. Боль в глазах — это характерный для этого гриппа симптом. Кровь из носа тоже вероятна, поскольку слизистая оболочка носа повреждается, истончается. Потеря слуха на одно ухо уже может быть связана с осложнением после гриппа. Может быть, развился отит. Среди возможных осложнений также может быть пневмония», — отметила врач.
Обратиться к врачу нужно в первые 48 часов.
Важным условием эффективного лечения и снижения рисков осложнений, по словам Надежды Чернышовой, является своевременное обращение к врачу.
«Обратиться к врачу следует в первые часы после появления признаков заболевания. Противовирусные препараты необходимо начать принимать в течение первых 48 часов, но только по назначению врача. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, я бы порекомендовала не отказываться от госпитализации, если она будет предложена», — добавила специалист.
Как защититься от гонконгского гриппа?
Врач-терапевт Чернышова отметила, что защититься от гриппа помогает своевременная вакцинация. Сейчас, уже во время вспышки, обезопасить себя можно, оградив от посещения людных мест.
«Сейчас рекомендую воздержаться от походов в людные места, если это возможно. В том числе повременить с новогодними елками, концертами, ресторанами. Лучше на время вспышки гриппа остаться дома или погулять на улице. Если же выйти в места скопления людей необходимо, нужно обязательно использовать маску, не забывать мыть руки, не касаться руками глаз, носа, рта. Это основной путь развития инфекции», — пояснила врач.
Чернышова также посоветовала поддерживать свой иммунитет — высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе, есть побольше овощей, фруктов и зелени.
Маска — при каждом выходе из дома.
Вирусолог Виктор Зуев поддержал идею вернуть масочный режим. По его словам, эту меру защиты необходимо использовать каждый раз при выходе из дома.
«Естественно, носить медицинские маски на фоне распространения гриппа очень важно. Это необходимо делать всем, кто выходит на улицу. Дома, конечно, делать это необязательно, если никто в семье не болеет — заразить некому. Грипп передается, как правило, от человека к человеку. Однако очень важно помнить, что переносчиком может быть не только больной человек, но и здоровый. То есть человек не болен, но вирус гриппа у него в организме присутствует. Хотя такое встречается довольно редко», — пояснил врач.
Зуев подчеркнул, что в период вспышек гриппа нужно надевать маску во всех людных местах — на работе, в магазине, в транспорте.
Говоря о длительности ношения маски, вирусолог подчеркнул, что не следует носить их слишком долго.
«Защитные маски необходимо носить во время вспышек гриппа при каждом выходе на улицу. Сейчас они продаются в любой аптеке. Есть ли вред при длительном ношении? Нет смысла носить маску долго. Вы же не ходите по улице непрерывно по пять часов. Человек выходит из дома в магазин или едет в транспорте на работу. Это не займет много времени», — отметил врач.
При этом, например, на работе не стоит постоянно ходить в маске. Поскольку предполагается, что люди должны выходить на работу полностью здоровыми, а в случае болезни — оставаться дома или идти к врачу.
Врачи советуют менять маску каждые 2−3 часа или чаще.