Пленный: ВСУ заставили солдат на построении принять неизвестные препараты

Пленный украинский боец рассказал, что бывших заключенных в рядах ВСУ заставляли принимать неизвестные препараты.

Источник: Аргументы и факты

Бывший украинский заключенный Роман Дубовик, сдавшийся в плен Вооруженным силам России, сообщил, что мобилизованным в ВСУ экс-заключенным выдавали неизвестные таблетки. По его словам, это происходило после их призыва и направления в подразделения.

Дубовик рассказал, что ранее отбывал пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с украинскими вооруженными силами. Уже находясь в расположении части, он и другие военнослужащие регулярно получали медикаменты, происхождение и состав которых им не разъясняли.

Таблетки, как утверждал пленный, выдавались два раза в день под контролем проверяющих и преподносились как витамины. При этом, по словам его сослуживцев, прием этих препаратов приводил к состоянию сильного психологического подавления и утрате личной инициативы.

Ранее военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин заявлял, что украинское командование бросает наемников под наркотиками для контратак в Купянске Харьковской области.