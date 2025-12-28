Ричмонд
Депутат Миронов предложил ввести ответственность за оскорбление учителей

В России необходимо ввести административную ответственность за оскорбление учителей в школах. С такой инициативой в воскресенье, 28 декабря выступил депутат Сергей Миронов.

Он привел в пример случаи, когда «раздухарившиеся» школьники намеренно выводят педагогов на конфликт.

После они снимают отдельные моменты на видео и выкладывают в Сеть, чтобы выставить учителя виноватым. Подобные ситуации привели к дефициту кадров в данной сфере.

— Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства, — цитирует парламентария РИА Новости.

Миронов подчеркнул, что главная цель инициативы не заключается в наказании виновных. Важно разработать меры для предотвращения конфликтных ситуаций.

Ранее депутат нижней палаты парламента Николай Новичков также предложил давать больше домашних заданий школьникам перед Новым годом.

8 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался, что все услуги в школьных электронных дневниках должны быть доступны на бесплатной основе.

