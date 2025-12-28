В Хабаровском крае канун нового года будет морозным и немного снежным

До нового года остается все меньше и меньше дней, он уже на пороге, а потому очень хочется праздничного настроения — предвкушения хороших встреч, вкусных застолий и, конечно, подарков. Погода нам добавит бодрости духа!
В понедельник, 29 декабря в селе имени Полины Осипенко очень холодно, ночью там −30…-32, днем −17…-19 градусов, суровую картину скрасит небольшой снег.
Так же холодно будет и в Чегдомыне, а также Николаевске-на-Амуре, на рассвете там −28…-30 градусов, днем −17…20 градусов, и без осадков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Чумикане тоже морозно, ночью −25…-27, днем −17…-19 градусов. В Аяне на рассвете −20…-22, в полуденное время −16…-18 градусов, ожидается погода без осадков.
Снег прекратится, наконец, и в Охотске, ночной фон температур в северном поселке −18…-20, дневной −16…-18 градусов.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег, ночью столбики термометров опустятся до — 23…-25, днем поднимутся до −12…-14 градусов.
Снег ожидается и в Троицком, ночью там −14…-16, днем −10…-12 градусов. Небольшие осадки ожидаются в и в южных районах, при этом в Бикине и Вяземском ночью −13…-15, а днем и вовсе почти оттепель −5…-7 градусов.
В Хабаровске начало самой короткой рабочей недели отметится легким снегом, ночью столбики термометров опустятся до −14…-16, днем до −7…-9 градусов.
Температуры в крае сейчас совсем не аномальные. В истории метеонаблюдений нашего гидрометцентра были и покруче.
Так, в 29 декабря в 1949 году температура в крае достигла отметки −35 градусов, а вот максимальная, зафиксированная в этот день, −5,9 градусов. Это случилось в 1977 году.