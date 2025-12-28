Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Селезнева рассказала, какая икра полезнее — красная или черная

Диетолог Татьяна Селезнева в преддверии Нового года рассказала о пользе красной и черной икры. Специалист также сообщила, чем красная икра полезнее черной.

Источник: Аргументы и факты

Красная и черная икра — традиционные новогодние деликатесы. Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru рассказала, какая икра полезнее.

Специалист при этом отметила, что полезные свойства есть и у черной, и у красной икры.

«Красная и черная икра — полезные натуральные продукты. Они содержат огромное количество белка и полезных жиров, а также йод, железо, кальций, калий. Из жиров, это в первую очередь жирорастворимые витамины, — А, Д, Е, Омега-3», — пояснила диетолог.

Селезнева добавила, что в красной икре больше белка, чем в черной.

«В красной икре чуть больше белка, в некоторых сортах доходит до 30% от состава. И это именно легко усваиваемый белок. При этом в черной икре больше жиров, в частности, там больше Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Но черная икра встречается реже, поэтому она дороже», — отметила специалист.

Ранее диетолог Кованова сказала, как быстро сбросить вес после новогодних каникул.