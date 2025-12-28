Диетолог Селезнева рассказала, какая икра полезнее — красная или черная

«В красной икре чуть больше белка, в некоторых сортах доходит до 30% от состава. И это именно легко усваиваемый белок. При этом в черной икре больше жиров, в частности, там больше Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Но черная икра встречается реже, поэтому она дороже», — отметила специалист.