Диетолог Селезнева рассказала, какая икра полезнее — красная или черная

Красная и черная икра — традиционные новогодние деликатесы. Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru рассказала, какая икра полезнее.
Специалист при этом отметила, что полезные свойства есть и у черной, и у красной икры.
«Красная и черная икра — полезные натуральные продукты. Они содержат огромное количество белка и полезных жиров, а также йод, железо, кальций, калий. Из жиров, это в первую очередь жирорастворимые витамины, — А, Д, Е, Омега-3», — пояснила диетолог.
Селезнева добавила, что в красной икре больше белка, чем в черной.
«В красной икре чуть больше белка, в некоторых сортах доходит до 30% от состава. И это именно легко усваиваемый белок. При этом в черной икре больше жиров, в частности, там больше Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Но черная икра встречается реже, поэтому она дороже», — отметила специалист.
Ранее диетолог Кованова сказала, как быстро сбросить вес после новогодних каникул.