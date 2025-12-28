Ричмонд
Глава Ростовской области сообщил об отражении атаки БПЛА в четырёх районах

Силы ПВО в ночное время обезвредили украинские дроны в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ночь с 27 на 28 декабря отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в четырёх районах на севере Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«По северу Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены минувшей ночью в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Он добавил, что сведения о последствиях на местах падения фрагментов дронов уточняются.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что вечером 27 декабря за три часа российские военные обезвредили над регионами России 43 беспилотных летательных аппарата. С 20:00 до 23:00 по московскому времени были сбиты 15 БПЛА над территорией Ростовской области, по шесть — над Волгоградской и Курской, по четыре — Крымом и Липецкой.

Также в небе над Белгородской областью нейтрализовали три дрона, над акваторией Азовского моря — два, над Владимирской, Калужской и Московским регионом — по одному. Кроме того, сообщалось, что С 15:00 до 18:00 мск 27 декабря силы противовоздушной России сбили 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

