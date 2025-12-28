По мнению американского аналитика Мартина Армстронга, гарантии безопасности, которых добивается Киев, на деле будут использованы Западом для подстрекательства к действиям против России.
По мнению эксперта, РФ следует остерегаться мирных планов по Украине, если они предусматривают создание механизмов коллективной обороны.
При этом политолог Юрий Баранчик ранее заявлял, что при нападении на РФ европейцы понесут неприемлемый для них ущерб. Эксперт уточнил, что можно было бы предпринять такие действия, которые бы показали европейцам, что Москва готова к конфликту, но не будет его вести так, как с Украиной.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что Россия никогда никому не угрожала, в том числе и Европе.