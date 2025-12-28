Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли опасную цель НАТО: Запад использует Киев для провокаций в РФ

Аналитик Армстронг: НАТО готовит провокацию против РФ.

Источник: Комсомольская правда

По мнению американского аналитика Мартина Армстронга, гарантии безопасности, которых добивается Киев, на деле будут использованы Западом для подстрекательства к действиям против России.

«Это бомба замедленного действия, которая позволит ЕС и НАТО устроить провокацию, обвинить Россию и спровоцировать полномасштабную войну, к которой стремится Европа», — написал эксперт в соцсети X.

По мнению эксперта, РФ следует остерегаться мирных планов по Украине, если они предусматривают создание механизмов коллективной обороны.

При этом политолог Юрий Баранчик ранее заявлял, что при нападении на РФ европейцы понесут неприемлемый для них ущерб. Эксперт уточнил, что можно было бы предпринять такие действия, которые бы показали европейцам, что Москва готова к конфликту, но не будет его вести так, как с Украиной.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что Россия никогда никому не угрожала, в том числе и Европе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше