В США раскрыли опасную цель НАТО: Запад использует Киев для провокаций в РФ

При этом политолог Юрий Баранчик ранее заявлял, что при нападении на РФ европейцы понесут неприемлемый для них ущерб. Эксперт уточнил, что можно было бы предпринять такие действия, которые бы показали европейцам, что Москва готова к конфликту, но не будет его вести так, как с Украиной.