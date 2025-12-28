Ричмонд
Синоптик рассказал об аномальном явлении на Новый год

В столице в последние дни декабря ожидаются аномально низкие показатели атмосферного давления, сообщил синоптик Ильин.

Источник: Аргументы и факты

Атмосферное давление опустится в Москве к новому году до аномально низких значений, рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт объяснил, что понижение температуры начнется с воскресенья, 28 декабря, когда в столице термометры покажут до — 4 градусов.

«В последние дни декабря атмосферное давление будет неустойчиво. Если в выходные этот показатель поднимается и может достичь 740 единиц, то в понедельник, 29 декабря, оно снизится до 730 миллиметров ртутного столба, Во вторник упадет до 725. Потом потихонечку начнет подниматься. 1 января днем ожидает показатель на уровне 734 единиц. Несмотря на то, что показатель поднимется, все равно он остается аномально низким», — рассказал синоптик.

Ранее Ильин сообщил, что снегопады в Москве будут идти до конца декабря, а в новогоднюю ночь ожидается морозная погода с температурой до −15 градусов.