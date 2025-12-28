Площадь Луганской Народной Республики теперь отображается в сервисе «Google Карты» на месте территории у посольства Великобритании в Москве. В этом убедился корреспондент KP.RU.
В столице 22 июня 2022 года рядом с посольством США появилась площадь ДНР. Позже, 1 июля, власти Москвы предложили жителям выбрать место, которое будет названо площадью ЛНР. По итогам опроса таким местом стала территория у посольства Великобритании.
Ранее компания Google не предоставляла подобную информацию, однако теперь при поиске в сервисе участок возле посольства Великобритании отображается как «площадь Луганской Народной Республики».
Напомним, сама площадь расположена в Пресненском районе. Сообщалось, что увидеть её довольно сложно — она располагается на нескольких участках от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка.