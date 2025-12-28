СМИ: Преступники похитили испанца, выигравшего в рождественской лотерее

Преступники похитили жителя Мадрида, который выиграл 25 тысяч евро в рождественской лотерее El Gordo. Об этом случае в субботу, 27 декабря, рассказали в Mirror.
22 декабря в Испании прошел традиционный розыгрыш, победителем которого стал мужчина по имени Карлос. Об этом узнали трое знакомых, решивших его ограбить.
Сначала они пришли к общему приятелю и избили его, чтобы тот раскрыл адрес проживания победителя. Далее злоумышленники ворвались в дом Карлоса.
В момент нападения с мужчиной находился его друг. Преступники связали их, избили металлической сковородой и заставили передать все данные банковского счета.
В дом также пришла девушка Карлоса — ее грабители запугали угрозами убийства семьи. После она сразу обратилась в полицию, что позволило задержать всех подозреваемых, добавили в издании.
До этого электромонтажник из Пермского края выиграл в лотерею более 31 миллиона рублей, не угадав ни одного числа. Семья Евгения планирует потратить выигрыш на покупку квартиры в Краснодарском крае.