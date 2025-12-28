В новогодний праздник на Любинском проспекте будет дежурить скорая

В Омском минздраве рассказали об оказании медицинской помощи в новогодние праздники. В центре внимания — одна из главных праздничных площадок «Зимний Любинский».
Вызовы отсюда будут приниматься станцией скорой помощи в приоритетном порядке. Кроме того, во время новогоднего праздника с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января на Любинском проспекте будет дежурить бригада скорой.
Также на весь период проведения проекта «Зимний Любинский» с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года организована работа круглосуточного травматологического пункта и кабинета неотложной медицинской помощи в поликлинике на ул. К. Либкнехта, дом 3. Последний работает с 8:00 до 20:00.
Несовершеннолетним омичам готовы оказать неотложную помощь в травмпункте Городской детской клинической больницы № 3 по адресу: ул. 20-го Партсъезда, д. 24. Он работает с 8:00 до 20:00. В ночные часы, с 20:00 до 8:00, маленьких омичей готовы принять в кабинете неотложной помощи по адресу: ул. Магистральная, д. 31, корп. 2.