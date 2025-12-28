В новогодний праздник на Любинском проспекте будет дежурить скорая

Также на весь период проведения проекта «Зимний Любинский» с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года организована работа круглосуточного травматологического пункта и кабинета неотложной медицинской помощи в поликлинике на ул. К. Либкнехта, дом 3. Последний работает с 8:00 до 20:00.