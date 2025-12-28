В Иркутске открылся центр амбулаторной онкологической помощи

На базе городской клинической больницы № 3 в Иркутске открылся новый центр амбулаторной онкологической помощи. Учреждение разместилось в отреставрированном историческом здании-памятнике, реконструкция которого началась в 2019 году. На эти цели из областного бюджета было выделено более 372 млн рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Открытие центра в отреставрированном историческом здании — это пример успешного сочетания сохранения культурного наследия и создания современных медицинских мощностей для повышения доступности и качества онкологической помощи жителям Иркутской области, — поделился губернатор Игорь Кобзев.
Центр полностью укомплектован кадрами. Ожидается, что к концу первого квартала 2026 года он сможет оказывать специализированную помощь 176 961 жителю Иркутска.