В Иркутске открылся центр амбулаторной онкологической помощи

На базе городской клинической больницы № 3 в Иркутске открылся новый центр амбулаторной онкологической помощи. Учреждение разместилось в отреставрированном историческом здании-памятнике, реконструкция которого началась в 2019 году. На эти цели из областного бюджета было выделено более 372 млн рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.