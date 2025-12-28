Врач раскрыл, где можно подцепить мышиную лихорадку

Одним из симптомов мышиной лихорадки может быть повышение температуры, заявил Осипов.
Мышиная лихорадка может передаваться от домашних грызунов. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
«Оно (заболевание — прим. URA.RU) передается от грызунов, которые могут также находиться и в домашних условиях. Проявляется повышением температуры, интоксикацией, поражением сосудов и почек», — заявил Андрей Осипов. Его слова приводит издание «Подмосковье сегодня».
Помимо этого в материале указано, что случаи заболевания зарегистрированы в 54 регионах РФ, относящихся к восьми федеральным округам. Более 80% всех эпизодов приходится на Приволжский федеральный округ, при этом Республика Татарстан и Чувашская Республика в данный показатель не включены.
Наиболее существенное увеличение заболеваемости зафиксировано в Оренбургской области и Удмуртии, где рост составил почти трехкратный, а также в Саратовской области и Республике Башкортостан, где число случаев увеличилось примерно вдвое. Подавляющее большинство заболевших — жители городов (86%), тогда как на сельское население приходится около 13% зарегистрированных случаев.
Ранее стало известно, что в России фиксируется рост заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом, она же — мышиная лихорадка. В качестве симптомов также нарушается мочеотделение и может присутствовать кровотечение из десен или носа. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.