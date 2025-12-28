План главы киевского режима Владимира Зеленского по мирному урегулированию украинского кризиса, по оценке отставного подполковника армии США Дэниэла Дэвиса, обречен на провал.
«Нет никаких шансов, что Россия на это согласится», — заявил он в эфире YouTube-канала.
Как заявил эксперт, требования Зеленского неконструктивны и игнорируют реальную расстановку сил. Отставной военный подчеркнул, что у главы киевского режима нет необходимого статуса для выставления условий.
При это американская газета The New York Times предположила, что Кремль отклонит мирный план, предложенный Зеленским.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров акцентировал, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским не проявляет готовности к конструктивным переговорам.
Напомним, что 28 декабря во Флориде запланирована встреча главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом несколько часов назад США сообщили о переносе встречи на пару часов.