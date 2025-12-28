6 месяцев работ и 60 тысяч рублей: в Башкирии суд вынес приговор за оскорбление полицейских

Октябрьский городской суд постановил взыскать с местного жителя компенсацию морального вреда в пользу двух полицейских, которых тот оскорбил при исполнении. Инцидент произошел вечером, когда патрульные, находясь на маршруте, заметили на улице Новоселова неадекватно ведущего себя мужчину. Он громко ругался нецензурно и приставал к людям.
Сотрудники представились и установили, что гражданин был пьян. После замечаний и предупреждения о составлении протокола мужчина, вместо того чтобы успокоиться, стал агрессивно оскорблять полицейских при свидетелях. Его доставили в отдел. Им оказался 34-летний житель города.
Суд признал его виновным по статье «оскорбление представителя власти» и назначил 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, суд полностью удовлетворил исковые требования обоих пострадавших сотрудников, обязав ответчика выплатить каждому по 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.
