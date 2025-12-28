6 месяцев работ и 60 тысяч рублей: в Башкирии суд вынес приговор за оскорбление полицейских

Октябрьский городской суд постановил взыскать с местного жителя компенсацию морального вреда в пользу двух полицейских, которых тот оскорбил при исполнении. Инцидент произошел вечером, когда патрульные, находясь на маршруте, заметили на улице Новоселова неадекватно ведущего себя мужчину. Он громко ругался нецензурно и приставал к людям.