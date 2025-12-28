Ричмонд
В Волгограде 28 декабря задержали 11 рейсов в Москву, Дубай и Петербург

В расписании вылетов и прилетов воздушной гавани возникли изменения.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Так, согласно онлайн-табло, отменен рейс SU 1759 Волгоград — Москва, планировавшийся в 10.45.

Задерживаются самолеты в Москву: DP 6970 вылетит в 8.30 28 декабря вместо 21.05 27 декабря, SU 1369 — в 8.15 28 декабря вместо 22.00 27 декабря, SU 2131 — в 12.30 вместо 22.00, DP 6966 — в 13.20 вместо 10.00, DP 6968 — в 18.40 вместо 17.00.

Рейс FZ 962 в Дубай задерживается и теперь отправится в 18.30 28 декабря вместо 23.20 27 декабря.

Рейс в Петербург тоже задерживается — вылет запланирован на 18.40 вместо 18.20.

В обратном направлении из Москвы в Волгоград тоже есть задержанные рейсы: DP 6969 прилетит в 8.30 28 декабря вместо 20.35 27 декабря, DP 6965 — в 12.50 вместо 9.30, DP 6967 — в 18.10 вместо 16.30.

Самолет из Петербурга в Волгоград прибудет позже — в 17.55 вместо 17.35.

Также отменен рейс SU 1758 из Москвы с вылетом в 9.50.

Напомним, что 27 декабря в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас они сняты. 27 декабря в период с 20.00 до 23.00 в небе над Волгоградской областью силами ПВО были сбиты 6 вражеских БПЛА.

Отмечается, что Южная транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками рейсов. Транспортные прокуроры следят за соблюдением прав пассажиров.

