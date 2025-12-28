Ричмонд
Посетителей зоопарка в Токио эвакуировали из-за сбежавшего волка

Посетителей зоопарка Тама в префектуре Хино на западе Токио экстренно эвакуировали из-за сбежавшего из вольера волка. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе зоосада.

Сотрудники выяснили, что хищник находится на территории зоопарка. Сейчас ведется работа по его поимке. Представители зоосада приостановили прием посетителей и призвали тех, кто уже находятся на территории парка, оставаться в безопасных местах.

— Информации о пострадавших не поступало, посещение парка было приостановлено. Неизвестно, как волк смог покинуть вольер, — передает The Japan News.

До этого более сотни обезьян сбежали из приюта в районе Муанг таиландской провинции Лопбури. Они бродили по улицам, врывались в дома и штурмовали полицейский участок. Местным правоохранителям пришлось отбиваться от животных с помощью рогаток.

Огромная горилла по кличке Денни разбила часть толстой стеклянной панели в ограждении своего вольера в калифорнийском зоопарке на глазах у испуганных посетителей. Животное не пострадало.