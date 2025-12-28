Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Логина назвала самые безопасные елки для здоровья людей

Иммунолог Логина рассказала, какая искусственная ель наиболее безопасна для аллергиков.

Источник: Аргументы и факты

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина назвала aif.ru самые безопасные для аллергиков искусственные новогодние ели.

Как она отметила, современные материалы для изготовления искусственных ёлок уже не такие аллергенные, но еще используются и старые пластмассы, которые при нагревании, если ёлку расположить у источников тепла, выделяют химические вещества.

«Самые безопасные с точки зрения и гигиены, и возможной провокации аллергической реакции — новогодние ели, изготовленные из плотной искусственной резины», — отметила Логина.

Врач рекомендовала перед эксплуатацией искусственную ель помыть и просушить, чтобы избавиться от пыли и плесневых грибов, которые могут появиться при неправильном хранении.

«Если человек страдает бронхиальной астмой, обусловленной аллергией на пыль или плесневые грибы, то может произойти приступ затрудненного дыхания и даже удушья. Также аллергия проявляется в виде ингаляционных дыхательных синдромов, чаще всего это: заложенность носа, чихание и обильные выделения из носа», — подытожила Логина.

Ранее Логина назвала факторы, которые могут спровоцировать аллергию.