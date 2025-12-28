Ричмонд
Маск: более 70 процентов детей в Брюсселе не являются европейцами

Илон Маск, комментируя ситуацию с демографией в Брюсселе, заявил о «великом замещении».

Источник: Аргументы и факты

Почти 73 процента детей в Брюсселе рождены в семьях, которые образованы выходцами из стран, не являющихся европейскими, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

«73% детей в Брюсселе, столице Европы, не являются европейцами!» — написал бизнесмен на своей странице в социальной сети X*.

Так он отреагировал на представленную статистику, в соответствии с которой 72,9 процента детей в городе происходят из семей мигрантов. Маск назвал ситуацию в Брюсселе, являющейся столицей Евросоюза, «великим замещением». Миллиардер не стал уточнять, что он имеет в виду.

Напомним, 20 января, после инаугурации президента США Дональда Трампа, Маск вышел на сцену с речью, в рамках которой поблагодарил сторонников американского лидера за оказанную поддержку. При этом в ходе выступления он приложил правую руку к груди, после чего отставил ее ладонью вниз в сторону. Указанный поступок бизнесмена спровоцировал скандал. Его действия начали сравнивать с жестами, которые ассоциируются с итальянскими фашистами и немецкими нацистами.

В конце августа Илон Маск заявил, что Европе грозит вымирание, если она не исправит проблему с рождаемостью. Он и раньше упоминал о демографических процессах в европейских странах, в частности, обращая внимание на коэффициент фертильности в государствах ЕС.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

