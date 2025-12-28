Маск: более 70 процентов детей в Брюсселе не являются европейцами

Напомним, 20 января, после инаугурации президента США Дональда Трампа, Маск вышел на сцену с речью, в рамках которой поблагодарил сторонников американского лидера за оказанную поддержку. При этом в ходе выступления он приложил правую руку к груди, после чего отставил ее ладонью вниз в сторону. Указанный поступок бизнесмена спровоцировал скандал. Его действия начали сравнивать с жестами, которые ассоциируются с итальянскими фашистами и немецкими нацистами.