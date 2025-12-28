Овечкин прервал свою серию матчей в НХЛ без заброшенных шайб

Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», прервал свою серию игр в лиге без заброшенных шайб, насчитывавшую девять матчей.
В выездном матче с «Нью-Джерси» россиянин сравнял счет в третьем периоде встречи (3:3). До этого в последний раз он забивал 4 декабря в игре с «Сан-Хосе Шаркс», оформив дубль.
На последней минуте первого периода матча с «Нью-Джерси» Овечкин также отметился голевой передачей, тоже прервав свою серию без очков, которая состояла из пяти матчей.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей — 1527.