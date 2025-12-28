Ричмонд
«73 процента детей»: Маск заявил о произошедшем «великом замещении» населения Европы

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на своей странице в X в очередной раз обрушился с критикой на миграционную политику европейских стран. Он обратился к статистике, согласно которой около «73 процентов детей» в Брюсселе не имеют европейского происхождения.

— Великое замещение уже произошло, — резюмировал Маск.

Недавно бизнесмен на своей странице в X перепостил запись, в которой Европейский союз назван «четвертым рейхом». Публикацию сопровождает картинка, на которой из-под флага объединения видно знамя со свастикой.

Маск ранее заявил, что обхединение необходимо ликвидировать, а также вернуть суверенитет отдельным государствам. Он уверен, что бюрократия «медленно до смерти душит Европу».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с мнением американского бизнесмена.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позже публично и резко отреагировал на призыв Маска упразднить объединение.

Социальная сеть X, которой владеет Маск, удалила рекламный аккаунт Европейской комиссии после получения ею штрафа в 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о цифровых услугах.

