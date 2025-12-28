Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калининграда отменили два рейса из-за непогоды

КАЛИНИНГРАД, 28 дек — РИА Новости. Два рейса отменены и 36 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло «Храброво».

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 75% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: © РИА Новости

По данным онлайн-табло на 6.20 (7.10 мск), отменены два рейса в Москву, на вылет задерживаются 16 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск. На прилет — 20 рейсов из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Минска.

В субботу ГУ МЧС региона по Калининградской области сообщило об усилении северо-западного ветра до 25−27 метров в секунду. По данным Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», пик усиления ветра сохранится на побережье в течение всей ночи и утром воскресенья.

«В аэропорту “Храброво” ожидаемо наблюдаются задержки рейсов», — говорится в сообщении.

В пятницу один из крупнейших морских перевозчиков, компания «Оборонлогистика», сообщила, что штормы на Балтике в ближайшие дни могут задержать грузы в Калининград. С 27 по 31 декабря в Балтийском море высота волн может достигать более шести метров, порывы ветра — более 30 метров в секунду.