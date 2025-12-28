В аэропорту Калининграда отменили два рейса из-за непогоды

В пятницу один из крупнейших морских перевозчиков, компания «Оборонлогистика», сообщила, что штормы на Балтике в ближайшие дни могут задержать грузы в Калининград. С 27 по 31 декабря в Балтийском море высота волн может достигать более шести метров, порывы ветра — более 30 метров в секунду.