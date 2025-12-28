Сразу несколько рейсов от Челябинска до Москвы задержаны, некоторые отменены

Самолеты от Челябинска до Москвы и Сочи задерживаются на несколько часов.
Сразу несколько рейсов от Челябинска до Москвы и в обратном направлении значительно задерживаются. Некоторые и вовсе отменены. Об этом сообщается на сайте челябинского аэропорта «Курчатов».
«На несколько часов задерживаются авиарейсы сообщением Челябинск-Москва ДР 6570, ДР 6568. Рейсы до Москвы СУ 1421 и СУ 1093 отменены. От Москвы до Челябинска с опозданием прибудут рейсы ДР 6569, ДР 413, рейсы СУ 1420 и СУ 1092 отменены», — указано в онлайн-табло челябинского аэропорта. Кроме этого, задерживаются рейсы сообщением Челябинск-Сочи и в обратном направлении, а также до Камрани.
Задержка некоторых рейсов составляет несколько часов.
Временные ограничения на использование воздушного пространства были введены вечером, 27 декабря, сообщали в Росавиации. Более 270 рейсов было задержано, а 42 — отменено, что отразилось и на утренних вылетах из столичных аэропортов. Ограничения вводили из соображений безопасности в связи с массированной атакой беспилотников.