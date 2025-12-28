«Схема Долиной» в Екатеринбурге: суд оставил в силе сделку по продаже авто

«Схему Долиной» применили в Екатеринбурге.
Жительница Екатеринбурга, ставшая жертвой мошенников по так называемой «схеме Долиной», проиграла суд о возврате проданного автомобиля. Судьи, изучив материалы дела, пришли к выводу, что сделка по продаже машины была совершена добровольно, несмотря на давление аферистов.
«Суд в Екатеринбурге пришел к выводу, что сделка была совершена добровольно. Выполнение инструкций неустановленных лиц, в соответствии с которыми истец осуществила сделку, не является основанием для квалификации сделки, совершенной под влиянием обмана, при отсутствии доказательств того, что покупатель знал или должен был знать об обмане», — об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении информационного агентства РИА Новости.
Как следует из материалов дела, летом 2025 года мошенники, представившись сотрудниками различных служб, выманили у женщины четырехзначный код из смс и под угрозой несуществующего кредита в 1,5 миллиона рублей заставили ее продать автомобиль за 750 тысяч рублей. Деньги она передала неизвестному лицу, пообещавшему впоследствии аннулировать сделку. Осознав обман, женщина подала иск к покупателю, утверждая, что он действовал в сговоре с мошенниками. Однако покупатель предоставил доказательства добровольного согласия, и Кировский районный суд Екатеринбурга, а затем и Свердловский областной суд отказали истице в удовлетворении требований.