«Схема Долиной» в Екатеринбурге: суд оставил в силе сделку по продаже авто

Как следует из материалов дела, летом 2025 года мошенники, представившись сотрудниками различных служб, выманили у женщины четырехзначный код из смс и под угрозой несуществующего кредита в 1,5 миллиона рублей заставили ее продать автомобиль за 750 тысяч рублей. Деньги она передала неизвестному лицу, пообещавшему впоследствии аннулировать сделку. Осознав обман, женщина подала иск к покупателю, утверждая, что он действовал в сговоре с мошенниками. Однако покупатель предоставил доказательства добровольного согласия, и Кировский районный суд Екатеринбурга, а затем и Свердловский областной суд отказали истице в удовлетворении требований.