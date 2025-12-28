Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Екатеринбурга не смогла вернуть автомобиль по «схеме Долиной»

Суд в Екатеринбурге отказал женщине, продавшей машину по заниженной цене под влиянием аферистов. Она просила признать сделку недействительной, но суд не встал на её сторону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Источник: Life.ru

Летом автоледи столкнулась с многоходовой аферой. Сначала мошенники, представившись работниками домофонной службы, выманили у неё код из SMS. Затем, уже под видом сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, они заставили её продать автомобиль, пригрозив кредитом в 1,5 млн рублей.

Женщина продала машину за 750 тысяч рублей и отдала эти деньги неизвестному, пообещавшему аннулировать сделку. Позже, поняв, что её обманули, она обратилась в полицию, а затем в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным.

По мнению заявительницы, покупатель, профессионально занимающийся продажей автомобилей, осознавал, что её действия были неосознанными, и фактически содействовал мошенникам ради собственной выгоды. Она настаивала, что сделка была совершена под влиянием обмана, на заведомо невыгодных для неё условиях, а цена в договоре не соответствовала рыночной стоимости машины. Покупатель в свою очередь представил доказательства, что женщина добровольно и собственноручно подписала договор.

Суд в Екатеринбурге, изучив все доказательства (видео, аудио, переписку), постановил, что сделка была добровольной. Также суд отдельно указал, что довод о заниженной цене основанием для признания договора купли-продажи недействительным не является.

Ранее две «бабули из схемы Долиной» развязали битву за квартиру в Москве. 75-летняя Наталья продала свою двухкомнатную квартиру другой пенсионерке, 77-летней Светлане, за 15,2 миллиона рублей. Покупательница хотела перебраться поближе к детям. Бывшая собственница не спешила освобождать помещение, вывозя вещи постепенно, и забрала последнюю мебель только спустя полгода после сделки. Однако через несколько дней после этого Наталья внезапно позвонила новой хозяйке и потребовала выметаться из квартиры, заявив, что она собирается вернуть её через суд себе. В иске она объявила, что заключила сделку под давлением мошенников, которым якобы передала все вырученные от продажи средства.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.