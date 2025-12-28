Жительница Екатеринбурга не смогла вернуть автомобиль по «схеме Долиной»

Ранее две «бабули из схемы Долиной» развязали битву за квартиру в Москве. 75-летняя Наталья продала свою двухкомнатную квартиру другой пенсионерке, 77-летней Светлане, за 15,2 миллиона рублей. Покупательница хотела перебраться поближе к детям. Бывшая собственница не спешила освобождать помещение, вывозя вещи постепенно, и забрала последнюю мебель только спустя полгода после сделки. Однако через несколько дней после этого Наталья внезапно позвонила новой хозяйке и потребовала выметаться из квартиры, заявив, что она собирается вернуть её через суд себе. В иске она объявила, что заключила сделку под давлением мошенников, которым якобы передала все вырученные от продажи средства.