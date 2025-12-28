Жительница Екатеринбурга не смогла вернуть автомобиль по «схеме Долиной»

Летом автоледи столкнулась с многоходовой аферой. Сначала мошенники, представившись работниками домофонной службы, выманили у неё код из SMS. Затем, уже под видом сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, они заставили её продать автомобиль, пригрозив кредитом в 1,5 млн рублей.
Женщина продала машину за 750 тысяч рублей и отдала эти деньги неизвестному, пообещавшему аннулировать сделку. Позже, поняв, что её обманули, она обратилась в полицию, а затем в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным.
По мнению заявительницы, покупатель, профессионально занимающийся продажей автомобилей, осознавал, что её действия были неосознанными, и фактически содействовал мошенникам ради собственной выгоды. Она настаивала, что сделка была совершена под влиянием обмана, на заведомо невыгодных для неё условиях, а цена в договоре не соответствовала рыночной стоимости машины. Покупатель в свою очередь представил доказательства, что женщина добровольно и собственноручно подписала договор.
Суд в Екатеринбурге, изучив все доказательства (видео, аудио, переписку), постановил, что сделка была добровольной. Также суд отдельно указал, что довод о заниженной цене основанием для признания договора купли-продажи недействительным не является.
Ранее две «бабули из схемы Долиной» развязали битву за квартиру в Москве. 75-летняя Наталья продала свою двухкомнатную квартиру другой пенсионерке, 77-летней Светлане, за 15,2 миллиона рублей. Покупательница хотела перебраться поближе к детям. Бывшая собственница не спешила освобождать помещение, вывозя вещи постепенно, и забрала последнюю мебель только спустя полгода после сделки. Однако через несколько дней после этого Наталья внезапно позвонила новой хозяйке и потребовала выметаться из квартиры, заявив, что она собирается вернуть её через суд себе. В иске она объявила, что заключила сделку под давлением мошенников, которым якобы передала все вырученные от продажи средства.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.