Восемь миллионов россиян не смогут покинуть страну из-за долгов

Примерно восемь миллионов граждан России не смогут покинуть страну из-за неоплаченных долгов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Источник: Life.ru

Ограничения вводятся только после судебного признания задолженности. После этого приставы направляют сведения в ФСБ, и человек не сможет покинуть страну до полного исполнения обязательств. Ассоциация уточняет, что некоторые граждане фигурируют в нескольких постановлениях одновременно, поэтому официальное число документов выше — около 8,8 миллиона.

Согласно закону, ограничения применяются при задолженности свыше десяти тысяч рублей по алиментам или компенсациям за причинённый вред и моральный ущерб, а также при других долгах от тридцати тысяч рублей. Проверить наличие ограничений можно через сайт ФССП, указав фамилию, имя и отчество. Если человек обнаруживает себя в базе, задолженность необходимо полностью погасить и уведомить об этом орган, наложивший запрет.

А ранее Life.ru писал, что перед Новым годом стоит провести не только уборку, но и финансовое «расхламление» — составить бюджет, контролировать траты и создать резервный фонд. Эксперты рекомендуют создать финансовый резерв в размере 10−15% от общего бюджета на непредвиденные расходы. Эти деньги лучше хранить на отдельной карте или кошельке и использовать только в случае реальной необходимости.

