Восемь миллионов россиян не смогут покинуть страну из-за долгов

Согласно закону, ограничения применяются при задолженности свыше десяти тысяч рублей по алиментам или компенсациям за причинённый вред и моральный ущерб, а также при других долгах от тридцати тысяч рублей. Проверить наличие ограничений можно через сайт ФССП, указав фамилию, имя и отчество. Если человек обнаруживает себя в базе, задолженность необходимо полностью погасить и уведомить об этом орган, наложивший запрет.