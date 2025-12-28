Восемь миллионов россиян не смогут покинуть страну из-за долгов

Ограничения вводятся только после судебного признания задолженности. После этого приставы направляют сведения в ФСБ, и человек не сможет покинуть страну до полного исполнения обязательств. Ассоциация уточняет, что некоторые граждане фигурируют в нескольких постановлениях одновременно, поэтому официальное число документов выше — около 8,8 миллиона.
Согласно закону, ограничения применяются при задолженности свыше десяти тысяч рублей по алиментам или компенсациям за причинённый вред и моральный ущерб, а также при других долгах от тридцати тысяч рублей. Проверить наличие ограничений можно через сайт ФССП, указав фамилию, имя и отчество. Если человек обнаруживает себя в базе, задолженность необходимо полностью погасить и уведомить об этом орган, наложивший запрет.
