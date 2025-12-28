Некоторые районы Киева, в том числе Оболонский, Шевченковский, Деснянский и Соломенский, остались без электричества, отопления и водоснабжения из-за аварии. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на местных жителей.
— Одновременно пропали свет, вода и тепло. На отключение света и отопления также указали жители Троещины, — говорится в материале.
Бывший руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что украинские власти серьезно опасаются возможной реакции граждан на постоянные перебои с подачей электричества этой зимой.
Заместитель главного редактора таблоида Bild Пауль Ронцхаймер ранее выразил мнение, что украинские власти целенаправленно отказываются решать проблемы с электроснабжением домов граждан.
В этом контексте в западных СМИ появилась информация, что украинские военнослужащие могут столкнуться с серьезными проблемами из-за холодов.
Согласно прогнозам, зимой местные домохозяйства также останутся без отопления, а фабрики закроются из-за перебоев с электричеством и роста цен.