Киев частично остался без света, воды и отопления из-за аварии

Некоторые районы Киева, в том числе Оболонский, Шевченковский, Деснянский и Соломенский, остались без электричества, отопления и водоснабжения из-за аварии. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на местных жителей.