Узбекистан вошел в тройку государств СНГ с самым высоким ростом ВВП за 10 месяцев 2025

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Узбекистан вошел в тройку государств СНГ с самым высоким ростом ВВП за 10 месяцев этого, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
Об этом свидетельствуют основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе-октябре 2025-го.
«За январь-октябрь 2025 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ВВП в целом по СНГ вырос на 2,1%. Положительную динамику продемонстрировали все государства — участники СНГ. Наиболее высокие темпы роста у Кыргызстана (+10%), Таджикистана (+8,2%) и Узбекистана (+7,6%)», — говорится в сообщении.
В странах Содружества продолжали расти промышленное производство, коммерческие грузоперевозки, а также оборот розничной торговли. В целом по СНГ за десять месяцев 2025 года объем продукции промышленности увеличился на 1,6% (в январе-октябре 2024 года — на 5%), коммерческих перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) — на 2,8% (на 6,5%), оборота розничной торговли — на 3,6% (на 8,2%).
Оборот внешней торговли за первые 10 месяцев этого года снизился на 2%.
При этом положительную динамику продемонстрировал Таджикистан (+21,7%), Узбекистан (+21,0%), Молдова (+13,5%), Азербайджан (+2,6%), отрицательную — Беларусь (-0,5%), Казахстан (-1,1%), Россия (-3,2%), Кыргызстан (-8,3%), Армения (-39,3%), добавили в пресс-службе.