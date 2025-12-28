Узбекистан вошел в тройку государств СНГ с самым высоким ростом ВВП за 10 месяцев 2025

В странах Содружества продолжали расти промышленное производство, коммерческие грузоперевозки, а также оборот розничной торговли. В целом по СНГ за десять месяцев 2025 года объем продукции промышленности увеличился на 1,6% (в январе-октябре 2024 года — на 5%), коммерческих перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) — на 2,8% (на 6,5%), оборота розничной торговли — на 3,6% (на 8,2%).