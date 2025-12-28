Открытие новогоднего шоу в Кронштадте омрачил досадный ляп: жители возмутились новогодним баннером с ошибками

Открытие новогоднего праздника в Кронштадте омрачил досадный казус. Во время шоу на главной площади города на большом экране над сценой транслировалось поздравление для жителей, в котором было допущено сразу четыре ошибки в названии города. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Инцидент произошел вечером 27 декабря. Вместо «Кронштадт» на баннере было написано «Крондшатд». Местные жители, присутствовавшие на празднике, не смогли сдержать возмущения. Как передает издание со слов горожан, такое количество орфографических ошибок в названии города на его главной площади выглядит крайне недопустимым и просто немыслимым.
По информации «Фонтанки», организацией установки сцены и, предположительно, подготовкой праздничного контента занималась администрация района. Как такое количество ошибок попало на экран, еще предстоит выяснить.
