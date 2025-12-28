Открытие новогоднего шоу в Кронштадте омрачил досадный ляп: жители возмутились новогодним баннером с ошибками

Открытие новогоднего праздника в Кронштадте омрачил досадный казус. Во время шоу на главной площади города на большом экране над сценой транслировалось поздравление для жителей, в котором было допущено сразу четыре ошибки в названии города. Об этом сообщает издание «Фонтанка».